“Intenté suicidarme”: la delicada revelación de Jhonny Rivera que tiene hablando a sus seguidores en las redes sociales.

La vida de los famosos no es color rosa como muchos lo imaginan o lo creen.

Una muestra de eso es el cantante de música popular, quien se sinceró con sus fanáticos a través de las redes.

Y es que confesó, a través de un video, que pensó en quitarse la vida.

La historia sucedió hace unos buenos años cuando el artista se había separado de la mamá de Andy Rivera, y para rematar, había regresado a la vida del campo “fracasado y totalmente derrotado”.

De acuerdo con el famoso, se encontraba en el peor momento de su vida pues “estaba muy mal sentimentalmente y económicamente”.

Por esos días, salió con su moto rumbo a un curso de inseminación de animales, y fue entonces cuando pensó en la idea de quitarse la vida.

“Yo no sé qué me dio, como un desespero (…) unas ganas de no vivir”, dijo el famoso y contó qué pasó después de ese mal pensamiento:

“Yo cogí la moto y la aceleré en una recta y venía un camión. Cuando venía cerré los ojos y me le fui de frente. Yo esperé el golpe y cuando no hubo golpe, abro los ojos y no veo nada, solo que el camionero me esquivó”.

El artista de música popular mantuvo sus pensamientos negativos hasta que vio lo ocurrido en las Torres Gemelas en Estados Unidos.

En ese momento reflexionó que él era bendecido por poder respirar y vivir.

“¿Yo por qué estoy eligiendo morir cuando tengo un montón de opciones?, y agregó que: “si yo hubiera hecho eso me hubiera perdido de todo lo que me ha pasado, tantas cosas bonitas. El que esté pensando en hacer una cosa de esas, piense en que hay tantas cosas por venir que quizá sean muchos mejores de lo que está pasando”.

Lo dicho por el famoso cantante lo podrá ver en el siguiente video:

