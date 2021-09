En las redes se habla de la milagrosa estrategia de RCN con la que revivió en el rating.

El canal colombiano ha vuelto a sorprender con su rating, y para bien.

Y es que luego de unos meses sin estar en los primeros lugares, volvió a ubicarse en lo alto.

Lo hizo con Café con aroma de mujer, producción a la que muchos no le tenían fe, pero que con sus últimos capítulos tiene enganchados a los televidentes.

Sin embargo, más allá de su recta final, lo que ayudó a RCN con su rating fue una estrategia que puso en práctica desde el lunes: cambiar a Café de horario.

El lunes presentó dos episodios de Café y al ver el buen resultado, decidió mover las novelas.

Si no lo sabe, ahora, la novela protagonizada por Laura Londoño será emitida a las nueve, mientras que Enfermeras irá a las ocho.

Y gracias a este cambio, el martes volvió a quedar en los primeros lugares del rating, exactamente en el segundo puesto, siendo superada únicamente por La Voz Kids.

Todas las cifras entregadas por Kantar Ibope Media las podrá ver a continuación:

La milagrosa estrategia de RCN con la que revivió en el rating

Café con aroma de mujer, además de Laura, también tiene como protagonista a William Levy.

Ellos les dan vida a ‘Gaviota’ y Sebastián, que aunque se aman, son separados por una mujer, sus familias y las clases sociales.

Justamente, hace unas semanas, en una entrevista con People en Español, Laura se refirió a los televidentes y a sus “bandos” preferidos dentro de la novela.

“A me encanta que pase eso porque entonces hay personajes creíbles en cada bando. Que haya un personaje creíble de villana hace que tengamos entonces una protagonista que también tenga peso. Cuando tenemos una villana que no es lo suficientemente fuerte, entonces la protagonista tampoco va a tener esa fuerza porque no está luchando contra nada”.