Nuevos detalles en el caso de la empresaria. Corte Suprema rechazó tutela que pedía absolución a Epa Colombia.

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre el caso de Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, y su juicio con la justicia colombiana.

Según se conoció, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela que pedía la absolución del caso de la empresaria.

Detallan que la corte negó los argumentos del abogado en contra del fallo que condenó a cinco años y tres meses de prisión a Daneidy.

En la tutela el abogado, Ariel Alberto Quiroga Vides, pedía que se dejara sin efectos el fallo y condena puesta el pasado 5 de agosto por el Tribunal Superior de Bogotá.

Recordemos que por los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, Barrera fue condenada a 5 años y tres meses de prisión. Esto además de una millonaria multa, que la influencer ya habría pagado.

En el caso señalaron que el abogado no “no estaba legitimado por la condenada para presentar este tipo de acciones” y que al no ser Daneidy la que presentó la tutela, no tendría validez.

“En este caso, Daneidy Barrera Rojas, quien es la directamente interesada, no ha acudido a la tutela”, expresan en el fallo.

