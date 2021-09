Sigue la polémica. “Conmigo no se meta”, Yina Calderón a Epa Colombia por insultos a su hermana.

Desde hace unos días Daneidy y la hermana de Yina, Juliana Calderón, son centro de las miradas en redes sociales por una aparente pelea.

Esto ocurrió mientras las dos se encuentran en Medellín, en una feria de productos de belleza.

Como es sabido, ambas tienen una línea de keratina, pero a una de las dos le ha ido un poco mejor en ventas.

La pelea inició cuando Calderón insinuó que Epa Colombia solo se tomaba fotos con las personas que compraban sus productos.

“Amiga ¿Cómo así que si no te compran producto no das fotos? En nuestro stand todos están bienvenidos compren o no compren”, escribió.

Ante las declaraciones, Barrera no se quedó en silencio y decidió responderle con insultos, argumentando que se toma fotos con todo el que se lo pida.

“Yo veo mucha atacada diciendo que la Epa Colombia si no le compran no le regala la foto, mentiras, amiga. Qué [email protected] tan mentirosa, le tocó bajar la publicación porque tú inmediatamente la peinaste de la ira que siente en su corazón, maldita, por eso es que no vende por zarrapastrosa”, fueron parte de las palabras que lanzó la empresaria.

Ahora la que se metió a la discusión fue Yina, y todo para defender a su hermana.

Calderón le pidió respeto y le envió el mensaje de que con ella no se metiera, ya que conocía personas a las que el producto de Epa les ha dañado el pelo.

“Yo sé cuántos cabellos se ha tirado su keratina, tampoco digo que la de mi hermana sea mejor. Entonces no se ponga a jugar con leña, mi amor, porque si mi hermana no le contesta yo sí. Pilas con las palabras que dice y no sea tan grosera que no la estoy tratando mal”, le manifestó.

