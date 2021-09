Si no se dio cuenta, le contamos que el hermano de Carlos Vives reapareció en televisión y destapó la pésima relación que tiene con él.

Se trata de Guillermo Vives, quien también es muy conocido en la pantalla chica y la farándula nacional.

Hace unos meses, en medio de la cuarentena por la pandemia, comenzaron a surgir rumores de una pelea entre estos hermanos.

En su momento hasta se aseguró que estas disputas habían llevado al cierre de Gaira.

Ahora, en una entrevista con Buen día Colombia, Guillermo se refirió con dolor al famoso restaurante, pero también, decidió hablar de Carlos.

“Me encantaba Gaira, pero mejor no hablemos de ese tema. Yo no hablo de ese tema… De Gaira no vamos a hablar”, aseguró.

Y es que, según Guillermo, él, su mamá y su hermano menor vendieron su acciones y ahora el restaurante es solamente de la familia Vives Vásquez, es decir, de Carlos y su esposa, Claudia Elena Vásquez.

Justamente, luego de haber hablado de este tema, los presentadores del programa le preguntaron por su relación con Carlos. Sobre esta aseguró que:

“Con Carlos no tengo relación alguna. La relación mía con Carlos está perdida, pero… nada”.

En cuanto a sus planes a futuro contó que está pensando en abrir otro restaurante, pero eso todavía no es seguro.

Hermano de Carlos Vives reapareció en televisión y destapó la pésima relación que tienen

Hace unos meses, en una entrevista con Lo sé todo, Claudia Elena contó detalles del nuevo funcionamiento de Gaira.

“Nos demoramos mucho, fueron tiempos difíciles, Carlos y Guillermo intentando separar la sociedad, cada uno pensando en comprar o en vender y finalmente Guillermo vende su participación accionaria, Carlos la compra y después que se hace la transacción decimos ‘tenemos un reto por delante enorme’. Comenzamos con cuatro empleados y ya sumamos 100”.