En medio de una entrevista, Alberto Linero reveló por qué no muestra a su novia en las redes sociales.

El exsacerdote ha sido centro de los comentarios durante los últimos años, justamente desde que se conoció la noticia de que no iba a seguir en el mundo religioso siendo padre.

Muchos quedaron sorprendidos con la noticia, y luego volvieron a quedar con la boca abierta al saber que tenía novia.

Hace unos días Alberto publicó una foto de ella, pero de espaldas. Y de inmediato comenzaron los comentarios, preguntándole por qué la escondía y pidiéndole que la mostrara.

Ahora, en medio de una entrevista con Lo sé todo, contó las verdaderas razones que lo han llevado a tener una relación lejos de lo público. Y por ejemplo, lo primero que dejó claro es que no esconde a su pareja.

“Es una relación que no he escondido. Mucha gente nos ha visto en los aviones, en la casa. Nos han visto en lugares turísticos, en el estadio”.

Luego, se refirió a por qué mantiene en lo privado su relación.

“Ya mucha gente la ha descubierto, la ha buscado. Yo normalmente no hablo de ella porque creo que ella es ella, no es un apéndice mío, no es simplemente mi pareja”.

Finalmente, afirmó que ya es momento de contarle a sus seguidores que tiene una relación de pareja, pues siente que ya pasó el tiempo necesario luego de que decidiera dejar el sacerdocio.

En su conversación con el programa, también reveló que en su momento, tras dejar los hábitos, pensó que iba a estar solo durante mucho tiempo.

Sin embargo, la vida lo sorprendió y le presentó a esta mujer. Eso sucedió un año después de haber toda la decisión de renunciar a ser sacerdote.