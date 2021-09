Se dejó ver arrepentida. “Me han tratado peor que con lo de TransMilenio”: Epa Colombia sobre insultos por encuentro con Uribe.

Gran sorpresa y revuelo causó Daneidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, luego de tener una reunión con Álvaro Uribe.

Y es que desde que publicó un video donde se le puede ver junto al expresidente de Colombia, muchos han sido los comentarios que se han desatado en redes.

Así se ha podido ver en Twitter, donde cientos de usuarios le han manifestado su desacuerdo por la reunión. Esto mientras otros pocos le manifiestan entenderla, por la situación de inseguridad que pasa.

Y entre las reacciones de los internautas habría toda clase de insultos hacia la empresaria.

Así lo dejó saber recientemente Daneidy en unas de sus más recientes publicaciones en sus historias de Instagram, donde manifestó lo mal que se ha sentido por las fuertes palabras.

“Me han tratado supermal, amiga, me han tratado re mal en la calle, en el aeropuerto, me han hecho sentir supermal. Me han tratado más mal que lo del TransMilenio. Con lo del TransMilenio yo siento que a mí no me trataron tan mal como ahoritica” expresó.

En el video también expresó que el encuentro con el expresidente lo hizo por su padre, su seguridad y la de su familia.

Finalmente invitó a sus seguidores a hacer las paces, manifestando que todos cometemos errores.

“Te quería decir que si hacíamos las pases por la ‘garrita’. Tú no me vas a volver a ver apoyando a ningún ninguna (sic), no me vas a volver a ver apoyando ni al senado, tú no me vas a volver a ver en campañas (…) No quiero seguir saliendo a la calle y que me traten así”, puntualizó.

Para ver el video de las declaraciones de Epa Colombia, haga clic aquí.

