“Ardí de rabia”: presentador habló de su polémica salida de RCN

En medio de una entrevista, un presentador habló de su polémica salida de RCN.

Se trata de Pirry, quien era una de las estrellas del canal colombiano hace unos años.

Sin embargo, su producción dejó de ser emitida y el famoso se fue del canal.

Ahora, en medio de una entrevista con Pulzo, contó su molestia al irse de RCN, y todo porque lo sorprendieron con la noticia de que su programa no iba más, sin ninguna explicación.

“Me dijeron: ‘No, es que tú no vas más’. Ardí de la rabia no tanto por mí, sino por 20 periodistas que trabajaban conmigo y se quedaron sin trabajo en ese momento; me dio mucho ardor”.

Cabe mencionar que, en la actualidad, Pirry tiene un programa en Red Más.

Pero además de eso, también tiene otra clase de proyectos laborales y también sigue explorando el mundo.

Además de la presentación y la investigación, Pirry ha sido un abanderado de la salud mental.

El famoso colombiano siempre ha sido muy sincero acerca de los problemas mentales que ha tenido a lo largo de los años.

Por ejemplo, hace unos años reveló que sintió su primer ataque se ansiedad luego de entrevistar al violador y asesino serial, Luis Alfredo Garavito.

“Mi primer ataque de pánico me dio terminando esa investigación. Yo no sabía qué es un ataque de pánico. Lo describiría como la sensación de morirse. A uno se le aumenta la frecuencia cardiaca, se le seca la boca, siente un vacío en el estómago, le sudan las manos. Yo pensé que me estaba dando un infarto. Uno no se muere, pero está en un estado de ansiedad y de terror, pero uno no sabe por qué es”, dijo a Los informantes.