La querida actriz dará mucho de qué hablar… Juliette Pardau regresa a RCN, pero no caerá tan bien entre los televidentes.

Muchos recuerdan a la querida “Dany”, de Pa’ quererte.

En dicha producción, Juliette Pardau se ganó el cariño de los televidentes, porque su carisma brilló a través de su personaje, una mujer tierna, amorosa y ‘echada pa’ lante’.

No obstante, pronto la veremos en una faceta muy diferente.

En su página web, RCN describió el nuevo papel de Juliette Pardau de la siguiente forma:

“La actriz venezolana Juliette Pardau interpretó a Dany Daza en la recordada telenovela Pa Quererte del Canal RCN, en esa producción su personaje era una joven responsable e independiente. En La Nieta Elegida, Juliette Pardau le dará vida a Vivian Roldán, una mujer muy diferente a la dulce Dany. Quizás la única semejanza entre Dany de Pa Quererte y Vivian es que ambas jóvenes destacan por su gran belleza”.

#SuperLike | Conoce a los protagonistas de #LaNietaElegida, producción que podrás ver pronto en Nuestra Tele 👏👇https://t.co/WUL7ggCqF1 — Canal RCN (@CanalRCN) April 8, 2021

Con esto en mente, podríamos decir que desde ya los televidentes la van a tener entre ojos.

¿Quién será Juliette Pardau en La nieta elegida?

En esta producción, Juliette será la novia de Juan Esteban (Carlos Torres, quien de hecho estará en una producción de Caracol al mismo tiempo).

Su vida y su relación perfecta se verán interrumpidas cuando llegue Luisa a la familia. Con ella se formará un triángulo amoroso y una serie de disputas familiares.

Hablando sobre su personaje en RCN, Juliette Pardau comentó: “Estoy dichosa, feliz de este reto, primera vez en mi vida que debo encarnar a un personaje que quizás no toma las decisiones correctas. Me ha parecido un viaje increíble, estoy muy contenta con el equipo y los libretos… todo lo que rodea la historia”.

También, pide desde ya que no la juzguen. “Este personaje, no lo quiero juzgar para que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero sí, hace cosillas que no están tan bien (risas)”.