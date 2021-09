“Sé que estás ahí”: Mariana Pajón compartió conmovedor mensaje para su abuela con Alzheimer

La deportista olímpica Mariana Pajón compartió conmovedor mensaje para su abuela con Alzheimer.

En sus redes sociales, Mariana Pajón comparte algunos de los momentos con su familia, su vida de casada y los entrenamientos con los que ilusiona al país que quiere verla ganar.

Pero recientemente conmovió, y bastante, al mostrar una foto de su abuela Rosita.

La mujer, al parecer, padece de Alzheimer, pues la bicicrocista se refirió a su ausencia de memoria.

Recientemente, Mariana la visitó y le puso su medalla de plata, la más reciente conseguida en los Olímpicos de Tokyo 2020.

La postal inspiró a la deportista a hablar de cómo su abuelita se alegra por ella pese a que cada vez la reconoce menos, pero comparte sus logros como propios.

“Tita Rosita, sé que estás ahí, estoy segura que aunque por tus años y tantas cosas vividas y superadas ya poco me reconozcas y más por mi ausencia este año al estar luchando por otro gran sueño, yo sé que vienen chispazos de alegría al volver a verme, al tocarme así como lo siento yo al coger tu mano y al darte un abrazo”, anotó.

Este fue el tierno mensaje que le recordó a más de uno la importancia de estar con los suyos.

“Yo sé que aunque no recuerdes mucho que tu nieta monta en bici alrededor del mundo, yo te prometí traerte otra medalla para colgártela a ti. Para que la tocaras y sintieras en tus manos nuevamente. Al ver tu sonrisa y como me miraste, estoy segura que tu corazón está orgulloso y que yo soy la nieta más feliz al verte reír. Todo esto tú me lo has enseñado; a levantarme, a luchar para salir adelante cuando hayamos perdido todo, a no abandonar los sueños por mas pisoteados que estemos y a siempre seguir creyendo aún cuando pensamos que la vida nos ha quitado todo como te pasó a ti. Acá sigues con nosotros y dejándonos un legado más valioso que cualquier medalla. ¡Gracias Tita! Misión cumplida, volver a traerte al “aquí y al ahora” por lo menos por unos segundos para hacerte feliz”, finalizó.