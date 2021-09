La presentadora del Desafío conversó del tema en Instagram, Andrea Serna habló de sus detractores, ¿la han insultado en redes sociales?

A pesar de que es una de las figuras más queridas de la televisión y la farándula nacional, ni siquiera Andrea Serna se ha salvado de algunos malos comentarios.

Tal como ella misma contó en sus historias de Instagram, la gran mayoría de sus seguidores son respetuosos y cariñosos. Aun así, también contó que “no faltan” los que llegan a veces con reclamos.

“Me va como muy bien, ¿saben? (…) A veces puede aparecer alguien así como salido de tono, pero usualmente no sucede. De vez en cuando me pueden decir “eso no me gustó”, y está bien. Pero yo me siento bien con los que me rodean por acá”, comentó.

Al ver su respuesta, que fue replicada por una cuenta de Instagram de farándula, varios comentaron que nadie se atrevería a insultar a Andrea Serna.

Una de las cosa que más le aplauden a la presentadora es que mantiene su vida privada en ese ámbito, y que no suele estar en escándalos ni discusiones con otros famosos.