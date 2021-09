En las redes, Frank Martínez mostró su “herida de guerra” aprendiendo a cocinar para MasterChef.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia.

Esto, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Los televidentes no se pierden ningún detalle y siempre están comentando.

Y sin duda, uno de los famosos más comentados de la competencia es el humorista.

Muchos pensaron en un comienzo que no dudaría, pero lo cierto es que se encuentra entre los nueve mejores.

Los espectadores han quedado sorprendidos con su cambio, y es que, en poco tiempo, se ha convertido en un cocinero envidiable.

Frank ha estado tomando clases para mejorar su técnica, y ahora, en sus redes, mostró una de las heridas que le ha dejado este aprendizaje.

En las imágenes queda claro que se ha quemado bastante, pero que ha valido la pena.

“Esta foto habla de las ganas que le estaba poniendo al aprendizaje de cocinar y también de que la ARL era muy buena. #MasterChefCelebrity”.

Hace unos días, también en sus redes, mostró al chef que le ha ayudado a ser mejor en la competencia.

“Como todos saben, entré a #MasterChefCelebrity sin saber absolutamente nada de cocina. Con el paso de los días me fui mentalizando de que quería aprender y sobre todo divertirme. En ese camino (viendo videos, preguntando y tal) había un man con el que hice un click inmediato. Le pregunté que si lo podía contratar para algunas clases y su respuesta fue: ‘Usted me cae bien, le voy a enseñar y nos vamos a cagar de la risa’. Y ambos cumplimos: él me iba enseñando y yo trataba de hacerlo reír”.

El reality colombiano se emite todos los sábados y domingos.