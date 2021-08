“Muy chimbo”: Exparticipante de ‘MasterChef’ terminó desilusionado con el dinero que le pagaron

En medio de una entrevista se conoció que un exparticipante de MasterChef terminó desilusionado con el dinero que le pagaron.

Se trata de José Montoya, quien hizo parte de la primera temporada que se presentó en RCN.

José reapareció en los medios y en una conversación con Las dos orillas, mostró su molestia recordando su paso por el reality.

Y es que, de acuerdo con Montoya, lo que le pagaron por estar en el reality lo dejó bastante triste.

“No, ni mier… Nosotros fuimos la primera temporada. A nosotros nos hicieron un contrato muy chimbo, pero también uno no sabe nada de nada. Había un abogado ahí, yo le dije: ‘No sé nada, usted que es abogado y se las sabe todas, léalo y díganos si está bien firmarlo o no’”.

Y luego, contó cómo se entregó el dinero a quienes iban dejando la producción.

“El caso es que nos iban sacando y nos iban dando el dinero. Por ejemplo, al primero que sacaban le daban 500.000 pesos, y al segundo, un millón. Eso no era nada. Yo salí entre los finalistas y me tocaron como tres millones de pesos, menos retención en la fuente. Me dieron al final como 2,7 millones y yo estuve tres meses, tres meses encerrado, sin ver a mis hijos, sin comunicación. Yo salí de allá con una mano adelante y otra atrás“.

Las confesiones de José las podrá ver en el siguiente video:

En la actualidad, en RCN se está emitiendo una nueva edición de celebridades.

La producción se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que comienzan a las ocho de la noche.

Ahora solo quedan nueve famosos, aunque, de acuerdo con los adelantos presentados por el canal, un eliminado regresará a la competencia.