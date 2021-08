En medio de una entrevista se conoció que por un trágico hecho, Gregorio Pernía estaría en contra de la vacuna del covid.

El actor colombiano es uno de los más queridos y comentados. Y más ahora, que hace parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, reality de RCN.

El famoso suele ser tendencia por sus platos y sus ocurrencias en el programa.

Sin embargo, en los últimos días ha estado en el ojo del huracán por un video.

En las imágenes el actor aconseja a sus seguidores no ponerse la vacuna contra el coronavirus.

“Yo creo que el que tenga un problema en un riñón, en un pulmón, cualquier cosa, ahí va a somatizar la vacuna, ahí va a ir directamente. Si usted está pronosticado para vivir 80 años, entonces le van a quitar unos 20 años de vida para que se muera a los 60″, aseguró.

Además, agregó que: “Vamos en el camino que ellos quieren, tanto los Illuminati, Bill Gates, y todos ellos. Ellos ya tienen ese camino escogido”.

En las imágenes también asegura que quien no tenga la vacuna no va a poder trabajar.

“El que no se ponga la vacuna no va a comer. De pronto nos toca regresar a nuestra esencia, a nuestra finca, a nuestras gallinas, los que no queremos la vacuna. Van a decir: ‘¿Mi hermano, tiene la vacuna? ¿No la tiene? No puede trabajar’. Si no trabaja, no come. Así que se jodió”.

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos criticando al actor por sus palabras. Incluso, algunos le han pedido que sea mesurado.

Qué peligro un bruto con seguidores.

pic.twitter.com/GNeDF9mZ7N — dona_pilyJanssen (@Dona_Pily2) August 20, 2021

Sin embargo, en una entrevista con Lo sé Todo, el famoso dio pistas respecto a por qué estaría en contra de la vacuna, aunque no lo dijo directamente.

De acuerdo con él, su hermana Martha Belén falleció a causa de los efectos adversos provocados por el biológico.

Al parecer, sufrió una trombosis en uno de sus pulmones cuatro días después de recibir la segunda dosis.

“Se vacunó, le dieron la segunda vacuna, le dio un trombo en el pulmón y a los cuatro días se la llevo mi diosito”, dijo.

