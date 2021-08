Así podría pensarse luego de que no pensaran volver al programa, ¿cuatro famosos salieron “de pelea” con MasterChef?

Tal como anunció el programa, próximamente podría regresar un participante a las cocinas del reality de RCN.

Esta decisión se tomó luego de que, en un solo episodio, salieran dos concursantes: Lucho y Alicia.

Quizás, la producción vio una oportunidad para reabrir un cupo del programa y traer de vuelta a alguien, cosa que traería intriga y emoción al show, que de por sí es lo más visto según las cifras de Kantar Ibope Media.

No obstante, entre los opcionados a regresar hubo cuatro que no aparecieron, y podría parecer que no tienen interés en volver.

Alicia Machado, ex Miss Universo de Venezuela, el actor Mario Espitia y las actrices Lorna Paz y Ana María Estupiñán brillaron por su ausencia.

En el caso de Alicia Machado, es claro que salió disgustada con el tiempo que pasó junto a los demás participantes, quienes han asegurado que ella hizo delicados ofrecimientos e insinuaciones.

Sin embargo, en el caso de los otros tres actores, parece ser que simplemente no tuvieron el tiempo para considerar volver al programa.

Recordemos que, a la larga, los tres se fueron en buenos términos del reality.

