Tras ver el éxito que ha tenido esta repetición, ahora muchos se preguntan: ¿Nuevo rico, nuevo pobre tendrá una segunda parte recién salida del horno?

La producción se estrenó hace algunos días por Caracol y a partir de ese momento se ha convertido en una de las más vistas en Colombia.

De acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media, ha superado a Enfermeras, la novela más importante de RCN, y a Rosario tijeras, su competencia directa por horario.

Por eso, muchos han preguntado en redes si, tal vez, el canal estaría pensando en hacer una segunda parte, al estilo 2021.

En medio de una entrevista con Pulzo, Carolina Acevedo, protagonista de la producción, contó que por ahora “no han dicho nada”.

Aunque eso sí, dejó claro que si el canal pensara en crearla, ella “la haría feliz, dichosa”.

“Sería fantástico. Claro que no sé qué van a contar… Me imagino que ya ellos dueños de la empresa, no sé, pero sería maravilloso volverme a encontrar con este equipo de grandes actores, que me hizo tan feliz. Aunque no creo, no creo que haya mucho más para contar; bueno, claro que los libretistas tienen ideas de todas partes”.

La actriz reveló que todos los actores pasaron un buen momento durante las grabaciones, por eso, no sería raro que todo el elenco volviera a decir que sí.

“Yo creo que todos estaríamos dispuestos a hacer una segunda temporada de Nuevo rico, nuevo pobre”.

¿Nuevo rico, nuevo pobre tendrá una segunda parte recién salida del horno?

#NuevoRicoNuevoPobre | Luego de que la enfermera confesara el error que cometió hace 30 años, Andrés se indigna y Leonidas intenta consolarlo, mientras que Brayan se alegra ya que por fin su sueño se cumplió.

Revive el capítulo en @CaracolPlay: https://t.co/uJNE8QgT0P pic.twitter.com/TzD7lvus8K — Caracol Televisión (@CaracolTV) August 25, 2021

Nuevo rico, nuevo pobre se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Y es que, tras una cena de fin de año, Andrés y Brayan se dieron cuenta que fueron cambiados al nacer y que ahora cada uno tendrá que vivir como debió ser desde un comienzo.