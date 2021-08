La actriz comentó algunas cosas del programa. Esta fue la indirecta de Viña Machado para algunos de sus compañeros en MasterChef.

Como muchos han visto, la actriz de Enfermeras es una de las más destacadas en el reality de cocina. Incluso, se rumora que podría estar entre los finalistas.

Por esta razón, en varios medios la han entrevistado al respecto, y la conversación más reciente sobre el tema se dio en la revista Aló.

Allí, Viña habló de su regreso a la novela de RCN, pero también contó de qué manera se sorprendió al participar en MasterChef, programa del que tenía una idea diferente.

Y es que, para empezar, fue un reto profesional “y afectivo”, pues asegura que descubrió una faceta de sí misma mucho más amante de la cocina.

Pero también comentó las cosas que podrían haber sido mejores, como algunas críticas de sus compañeros que no le cayeron en gracia.

Según recordó, al llegar al programa pensó que solo los jurados la juzgarían, pero se dio cuenta que algunos compañeros, sin dar nombres, la señalarían por “ayudar” a otros, ya que es conocida por tener las respuestas a muchas de las preguntas de sus colegas.

“Yo no tenía ni idea de que en el programa uno terminaba por convertirse en la mira de sus compañeros; pensaba que eran los jueces quienes te juzgaban, no tus propios compañeros. Un par de veces que les di una mano a mis compañeros, alguien se acercó a decirme que por qué siempre respondía el cómo de todo. Me extrañó un poco la pregunta porque esa soy yo, me gusta ayudar, apoyar y ser guía para quien necesita de mi ayuda”, comentó en la revista.

Además, aseguró que por más que fuera una competencia, no le veía problema a ayudar a sus compañeros.

