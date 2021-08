La actriz estuvo en un largo proceso de recuperación, este fue el delicado accidente que Sara Corrales sufrió haciendo pole dance.

Sara Corrales es una de la actrices colombianas que decidió radicarse en otra parte del mundo para crecer profesionalmente. Ahora vive en México, y se ha convertido en una de las artistas más codiciadas por las productoras y canales del país norteamericano.

Recientemente, la actriz estaba aprendiendo pole dance, ejercicio que requiere fortaleza en muchas partes del cuerpo.

Sin embargo, en un ejercicio se lesionó el cuello y no podía moverlo.

“En mi clase de pole dance tuve un accidente, me esguincé y me desgarré el cuello. Estaba haciendo una acrobacia y todo el apoyo estaba en el cuello, cuando me levanté ya no podía moverlo. De ahí, salga para urgencias, he estado muy juiciosa con mi recuperación”, contó en sus historias de Instagram.

Luego de ello vino una lenta recuperación que le dolió bastante, pero de la cual se encuentra mejor.

“Fueron días de mucho dolor, me estuve cuidando mucho, haciendo mi fisioterapia muy juiciosa y tomando mis medicamentos”, comentó.

Pronto, retomará esta exigente disciplina. Esto fue lo que comentó en sus historias de Instagram:

