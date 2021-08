Sofia Vergara relató como fue padecer cáncer de tiroides a los 28 años

La actriz colombiana, Sofía Vergara, compartió con la audiencia de ‘Stand Up To Cancer’ su experiencia al padecer la enfermedad

Sofía Vergara es una de las artistas latinas con mayor reconocimiento en Hollywood. Su participación en la serie ‘Modern Family’ la posicionó como una de las mejores actrices de comedia de la televisión estadounidense.

Por otro lado, desde hace varios años ocupa el lugar de la actriz mejor pagada, gracias a las millonarias campañas que ha lanzado junto a Pepsi y Covergirl que alcanzan los 43 millones de dólares.

No hay duda de que la actriz colombiana es una de las figuras latinas más importantes de la industria artística. Durante el programa benéfico ‘Stand Up Cancer’, Sofía compartió con la audiencia el terrible momento en el que se enteró de que padecía la enfermedad y como fue el duro camino.

‘Stand Up To Cancer’ es un evento en el que se reúnen fondos para apoyar a las millones de personas que lo padecen. Sofía Vergara reveló que al enterarse sintió mucho miedo pero buscó calmarse y tomó la decisión de educarse sobre la enfermedad

Fue durante un chequeo de rutina a los 28 años cuando el médico detectó una masa en su cuello que posteriormente fue diagnosticada como cáncer de tiroides. Sin embargo, el turno con el endocrinólogo inicialmente era para su hijo, Manolo, para descartar que padeciera diabetes.

Por otro lado, reveló que prefirió mantener la noticia en secreto para que no se convirtiera en un tema publicitario. Once años después de haber recibido el diagnostico habló por primera vez públicamente sobre la enfermedad en la revista Health.

“Tener cáncer no es divertido. No querrás lidiar con nada más mientras lo atraviesas”, comentó Sofía en ‘Stand Up To Cancer’.

Gracias a un tratamiento de yodo, la actriz colombiana logró eliminar las células cancerígenas de su cuerpo por completo. Tras varios años de haber superado el cáncer aún toma una medicación para el hipotiroidismo.

“Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia (…) Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti”, afirmó la actriz.

Durante el programa estuvieron presentes, influyentes artistas, como Reese Witherspoon, Jennifer Garner, Alison Sweeney, Bradley Cooper, Cecily Strong, Chandra Wilson, Ciara, Deon Cole, Ed Helms, Iliza Shlesinger, Italia Ricci, Jaime Camil, Kate del Castillo, Matthew McConaughey, Max Greenfield, Michael Peña, MJ Rodriguez, Tony Hale, October Gonzalez, entre otros.

El evento realizado el pasado sábado 21 de agosto tiene como misión financiar diferentes investigaciones sobre la enfermedad que se necesitan con urgencia, tratamientos y campañas de concientización.

El programa fue transmitido en más de 65 plataformas de Estados Unidos y Canadá incluyendo el Facebook, YouTube, Twitch y TikTok de ‘Stand Up To Cancer’. Además, ya está disponible en Paramount+, Prime Video y en los canales de Youtube y Facebook de la asociación @SU2C.

‘Stand Up To Cancer’ anunció que se han comprometido más de $143.18 millones de dólares durante la última transmisión. La directora de la asociación, Sung Poblete, extendió su agradecimiento a los colaboradores, “estamos muy agradecidos por la generosidad de la comunidad del entretenimiento, nuestra Junta Directiva, nuestros donantes corporativos y de la fundación y las personas que continúan demostrando su apoyo a Unidos Contra El Cáncer”.

