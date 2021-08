¿Le tiene rabia a la novela? Mabel Moreno no quiso ver ‘La reina del flow 2’

En medio de una conversación en redes se conoció que Mabel Moreno no quiso ver La reina del flow 2.

La actriz es una de las más queridas y reconocidas del país.

En la actualidad hace parte del elenco de Café con aroma de mujer, que se emite por RCN.

Sin embargo, muchos televidentes la siguen recordando por su personaje de Gema en la primera parte de La reina del flow.

Si no vio esos capítulos, le hacemos un resumen: Gema era la esposa de Charly, pero al darse cuenta de sus negocios sucios quiso delatarlo. Así que el cantante le pidió a uno de sus matones que le pegara un susto. Este susto fue tan extremo, que Gema terminó siendo asesinada.

Muchos quedaron bastante tristes con su salida y hasta le pidieron al canal que la reviviera, tal como sucedió con ‘Manín’.

Ahora, en medio de una entrevista con Juan Diego Alvira, Mabel habló de lo feliz que fue grabando la producción.

“Va a ser siempre un proyecto que voy a querer muchísimo y Gema es un personaje que yo me disfruté. Desde que leí las primeras escenas sabía que lo tenía que hacer, también porque me enamoré desde que lo leí. Y el proyecto fue muy bonito por el gran parche que armamos con ‘Caro’ (Ramírez) y con Carlos (Torres)”.

Pero a pesar de todo el cariño, la actriz confesó que no está viendo la segunda parte por dos razones:

“Fue por pura tusa, la verdad, no por antipatía ni por nada más (…) bueno, por eso y también porque a esa misma hora estoy viendo Café con aroma de mujer y ya me quedó en RCN. Entonces, la verdad no he visto nada, solo lo que sube ‘Caro’ y Carlos”.