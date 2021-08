De seguro no conoce esta curiosa historia sobre una presentadora de Noticias Caracol que se fue sin bañar al canal y para una entrevista.

Se trata de Érika Zapata, corresponsal de Medellín y quien se ha robado el show por su manera única de informar.

Los televidentes del país la aman y siempre piden un nuevo reportaje de ella.

Sin embargo, su vida no ha sido fácil y no llegó al noticiero por palanca.

De hecho, antes de llegar a Noticias Caracol tocó varias puertas para poder conseguir un trabajo en medios.

En una entrevista con Suso contó una de las anécdotas más graciosas y bochornosas que le sucedió, justamente buscando trabajo y en Caracol.

Érika viajó a Bogotá para tocar puertas y lo hizo con su papá. Sin embargo, hasta tuvieron que dormir en la terminal por cuenta de unos ladrones que casi los atracan en el hotel donde se iban a hospedar.

Por eso, la presentadora no tenía ropa para cambiarse, ni un lugar para bañarse.

“¿Le digo la verdad? Yo duré dos días sin bañar en Bogotá. Me fui a comprar unos calzones y valían como $ 100 mil. Me vieron la cara. Yo me quedé así”, contó, y fue entonces cuando reveló su anécdota en Caracol: “Así me le presenté a Manuel Teodoro: sin bañar”.

Esta anécdota, contada por la misma periodista, la podrá ver en el siguiente video desde el minuto 10:26:

La presentadora de Noticias Caracol que se fue sin bañar al canal y para una entrevista

En la actualidad, la presentadora colombiana pasa por un buen momento laboral y los televidentes han podido verla y conocer sus diferentes facetas.

Y es que además de su trabajo en el informativo, también es la presentadora estrella de La finca de hoy, también producción de Caracol.