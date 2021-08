Luisito Comunica descubre un espeluznante fenómeno paranormal en uno de sus videos

Entre tantos miles de videos que hay en el canal de Youtube de Luisito Comunica, existe uno que realmente eriza la piel.

En medio del controversial viaje por Venezuela en compañía de su novia, Arianny Tenorio. Luisito Comunica se percató de un terrorífico hecho en uno de sus videos de Youtube gracias a sus fanáticos.

En la actualidad el youtuber mexicano cuenta con casi 40 millones de suscriptores, así que el macabro suceso no iba a pasar desapercibido. “No sé si podré dormir”, comentó Luisito mientras narraba lo sucedido.

Ante la insistencia de los internautas, Luisito compartió en sus historias de Instagram que en uno de los videos subidos en el mes de agosto en su canal de Youtube, se puede observar un duende de decoración parpadear mientras él hablaba. Aunque a muchos les causó gracia, Luisito expresó su inquietud al no saber qué hacer.

“Yo estaba feliz hablando de unos audífonos y un duende parpadea, no hay más”, comentó el youtuber. “Es claro que el duende cierra el ojo; esa dramatización de la música se hizo después, no era parte del video original, pero que miedo, ya no sé si puedo dormir tranquilo en la noche”, aseguró

El controversial video fue publicado el 18 de agosto con el título ‘Los audífonos de 15 que cargan tu teléfono’; allí Luisito presenta las características de unos nuevos audífonos que se compró recientemente; al mismo tiempo se puede observar al pequeño duende dentro de la habitación del youtuber.

Luego de que los internautas notaran el parpadeo del duende, el youtuber sintió la necesidad de hablar con sus seguidores debido al gran número de personas que le estaban notificando el extraño hecho.

El espeluznante duende parpadea mientras Luisito hace un review de los audífonos – Foto: Youtube

El duende decorativo es parte de una pequeña mesa que Luisito tiene cerca de su cama, con una camiseta verde y un sombrero rojo; el pequeño objeto no pasó desapercibido y su acción mucho menos.

En las mismas historias el youtuber dejó abierto un buzón de sugerencias, ya que hasta ese momento no tenía idea de como manejar esa extraña situación. “Si el duende de alguien ha parpadeado de repente, qué debería hacer, a quién debo llamar, qué tipo de especialista debería de ir a mi hogar. Esta vaina es seria”, comentó.

En medio de un gran viaje por Venezuela en compañía de la famosa Arisita, Luisito quedó en shock y pensó en realizar un exorcismo. Por lo pronto no ha regresado a su casa en México, pero probablemente al llegar ya no se sienta cómodo con su actual “mesa duende”.

Luisito Comunica descubre un espeluznante fenómeno paranormal en uno de sus videos

Al volver a su país natal seguramente Luisito Comunica espera recibir una solución por parte de su equipo y de sus amigos. Realmente la semana pasada fue bastante controversial para el youtuber mexicano, no solo apareció el guiño del duende; también sufrió un mal momento en su visita a Venezuela, cuando sus fanáticos dieron con la ubicación del lugar en donde comía con su novia y fue rodeado por muchas personas.

En medio de lo que tuvo que ser una noche romántica, decenas de fanáticos del youtuber se acercaron a la mesa para pedir fotos y videos. Era tanta la cantidad de gente cerca que Luisito no soportó y se desvaneció en medio del mar de personas. Aunque fue solo un susto, la terrible situación causó mucha preocupación.

Con información de Infobae

