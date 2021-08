The Rolling Stones, anunciaron hoy la celebración del aniversario número 40 de su emblemático álbum “Tattoo you”.

Este álbum logró gigantes ventas multiplatino en el año 1981 bajo su casa disquera. Para esta celebración, la banda presentó hoy al mundo el lanzamiento de una nueva versión del álbum.

Este incluirá 9 canciones inéditas nunca antes escuchadas. La primera de ellas está titulada ‘Living In The Heart Of Love’.

Esta nueva versión de “Tattoo you”, será presentada el próximo 22 de octubre en diferentes formatos, y desde ya se puede preordenar.

El disco ‘Tattoo you’ cumple 40 años y los Rolling Stones lo celebran con versión remasterizada

La nueva versión del álbum también incluirá las 11 canciones y sus grandes éxitos con detalles extra como ‘Hang Fire’, ‘Waiting On A Friend’ (con una colaboración de jazz saxophone por el gran Sonny Rollins) y también la canción que abre el disco.

‘Start Me Up’ también estará en un formato musical Deluxe de la banda y también será incluido en “Lost & Found”, “Rarities” y en “Still Life” en el estadio en 1982.

Otro destacado es la nueva versión ‘Shame, Shame, Shame’, canción que fue grabada por primera vez en 1963 por Jimmy Reed; y también una nueva versión Reggae de ‘Start Me Up’.