El cantante tuvo un cambio notorio; Pipe Bueno mostró su abdomen tonificado y dejó callados a quienes criticaron su aumento de peso.

Pipe es uno de los cantantes de música popular más reconocidos en el país. Es por eso que tiene un gran número de seguidores interesados en saber parte de su vida.

Sus fanáticos acuden a sus redes sociales para conocer detalles de su trabajo, relación con Luisa Fernanda W y ver algunas imágenes de su pequeño hijo, Máximo.

Comenzando 2021, el artista bromeó con sus fans que mientras su pareja estuvo en estado de gestación, él también estuvo en “embarazo”, ya que subió 11 kilos de peso.

No obstante, desde entonces también se propuso recuperar una figura tonificada.

Recientemente, compartió una foto donde lo vemos mucho más delgado, y se mostró feliz con su cambio.

“Para todos los que me preguntan quiénes fueron los que me ayudaron en mi proceso… Pues acá están de nuevo conmigo lanzando un RETO que comenzará en septiembre, así que todos los que quieren comenzar su nueva vida FIT estarán en las manos de los mejores. Solo vayan a mis historias y denle swipe up y sigan los pasos para comenzar con nosotros. Recuerden que la suscripción tendrá un valor. Créanme que si yo pude, uds. pueden”, escribió el cantante junto a la foto.

El nuevo negocio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Además de la música y las redes sociales, en el caso de Luisa, esta pareja busca seguir invirtiendo su fortuna.

Así, desde hace un tiempo anunciaron su nuevo “bebé”, que será un restaurante mexicano.

Este se llamará Rancho Mx, y estará ubicado en la variante a Cajicá, en Cundinamarca, a algunos minutos de Bogotá.

En redes sociales, se conoció el perfil de este restaurante inspirado en el país azteca.

Según contó Luisa en sus historias de Instagram, se trata de un negocio bastante prometedor, ya que sus socios tienen experiencia en este tipo de locales y espera que el restaurante tenga buena acogida.