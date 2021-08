En redes sociales varios expresan su desaprobación. Duras críticas a RCN por programa que no se ha estrenado, ¿se veían venir?

Los sábados y domingos, Caracol le apuesta a los chismes de los famosos colombianos en La red, programa que ha generado controversias pero también mucho rating.

Es por esta razón que RCN le apostará a traer de vuelta su respectiva franja de chismes.

Tal como muchos recordarán, hace algunos años el canal tenía El lavadero, un programa de farándula que cambiaron para renovar el formato, pero cuyos reemplazos no dieron las cifras esperadas.

Así, por ejemplo, RCN intentó con un formato llamado La movida, pero el programa fue comparado muchas veces con La red, y los televidentes se quedaron con el programa de Caracol.

Ahora, tal como se vio en las redes de la Negra candela (Graciela Torres), el programa se llamará El lavadero 2.0, la esquina del chisme.

Será una mezcla de talk show y actuaciones, donde veremos a otros comediantes y diferentes figuras.

Sin embargo, pese a que buenos talentos nacionales harán parte, en redes muchos están inconformes con este programa, y ni siquiera se ha estrenado.

El malestar es a raíz de que no muchos quisieran ver programas de farándula, y hacen un llamado a tener contenidos más constructivos.

Es así como varios comentan que esta fórmula no le funcionó antes a RCN, y no creen que funcione ahora. Esto y más fue lo que comentaron en una publicación de Buen Día Colombia, el matutino del canal, donde La Negra Candela fue la invitada del día.

“La mejor forma de cambiar de canal”, “Con todo respeto, qué asco de programa”, “¿Por qué volver a lo mismo? ¿Qué le pasa al canal? No me gusta, ya no funcionó”, fueron algunos de los mensajes.

Pese a los comentarios, habrá que ver si el programa logra barrer a su competencia, La Red.

