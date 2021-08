¡Natural y sexy! Camila Cabello muestra como pasea a su mascota sin maquillaje y en cómodo vestido

Con una tierna mirada y un hombro a medio levantar, Camila Cabello compartió una serie de imágenes mientras paseaba a su mascota junto a Shawn Mendes. En una de las imágenes Camila se ve agachada jugando con su perro, mientras que sigue una sexy selfie de sus labios y nuevamente su hombro al descubierto.

Una cuarta postal muestra a la estrella de sangre latina acompañada por su perro y su novio, frente a un espejo de seguridad. El cómodo vestido de Camila dejaba caer sus tirantes a medio hombro, y completo el look con una coleta natural, su cara lavada, unas zapatillas deportivas y una bandolera mostaza de medio lado.

Pero esta no es la primera vez que Camila posa al natural. Hace unos días pasó un tiempo remando y tomando el sol en bikini. La cantautora publicó fotos en Instagram de sí misma nadando en el agua, y subtituló “no hay que hacer nada para estar”, aunque eso podría ser más sentimiento que hecho.

Camila Cabello fue víctima de bullying por su “cuerpo”

Estas publicaciones se producen después de que Cabello haya sido enfrentada contra la “vergüenza corporal”. En TikTok, Cabello dijo que no se metió en el medio de los pantalones cuando corría y que es agotador pensar siempre en la apariencia. “Me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo es así la temporada pasada”, agregó la cantante.

En su visita a The Kyle and Jackie O Show mencionó que este desahogo en TikTok “Me hizo sentir liberada de ser yo misma”. Además, en una conversación con Zane Lowe para Apple Music 1, declaró que su nuevo LP está inspirado en su familia, tras el tiempo compartido en la pandemia. “Quiero que sea ese tipo de asunto familiar egoístamente, porque me haría feliz”.