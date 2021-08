Don Armando hace ‘junta virtual’ con el Cuartel de las feas de Yo soy Betty, la fea

Jorge Enrique Abello dio una sorpresa a los fieles seguidores de Yo soy Betty, la fea al reunir virtualmente al Cuartel de las feas como una manera de celebrar los 21 años de la telenovela colombiana que sigue rompiendo récords en Latinoamérica.

Jorge Enrique Abello, quien hizo el papel de Don Armando, tuvo en su programa Night night que emite por YouTube a Estefanía Gomez (Aura María Fuentes), Marcela Posada (Sandra Patiño), Luces Velásquez (Bertha de González), Paula Peña (Sofía López), y María Eugenia Arboleda (Mariana Valdez).

En la telenovela Yo soy Betty, la fea el Cuartel de las Feas tiene un peso fundamental en el desarrollo de la trama.

El El Cuartel es un grupo no oficial de empleadas de Ecomoda, fundado antes del inicio de la teleserie.

Este grupo de mujeres vivieron incontables aventuras en la empresa donde trabajaban, Ecomoda y el relato marca que supuestamente compartieron la misma desventaja por no ser agraciadas, de acuerdo a los cánones de belleza predominantes.

View this post on Instagram

Las anécdotas llenaron el programa durante mas de una hora donde las actrices demostraron que, tras el final de la telenovela, mantienen fuertes lazos de amistad.

Jorge Enrique Abello sigue conquistando corazones junto a la que fuera su pareja en la historia, Ana María Orozco.

Jorge Enrique Abello: ‘Ya no tengo cara de Don Armando’

El actor colombiano se mantiene activo en el mundo del entretenimiento y generando contenidos para plataformas digitales; así como en la música y otros proyectos.

La telenovela colombiana sigue en los primeros lugares de popularidad en plataformas como Netflix. Los seguidores del canal de YouTube agradecieron el programa especial con el entrañable personal de Ecomoda.

“Saludos al cuartel de estas bellas actrices y para mi presidente Armando Mendoza un fuerte abrazo, no me canso de ver a Bety la fea me fascina, y la sigo viendo felicidades a todos”.