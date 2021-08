En su programa, Suso ‘boleteó’ a Juan Diego Alvira al revelar que se quita el anillo de matrimonio en ciertas ocasiones.

El presentador de Noticias Caracol fue invitado por Suso para hablar de su vida, su trabajo y más.

El comediante tenía varias cartas guardadas para sorprender al presentador, y una de ellas sin duda, lo dejó con la boca abierta.

Y es que Suso contó que Juan Diego se quita el anillo de matrimonio para presentar.

El hecho le pareció bastante curioso al humorista, quien no dudó en preguntarle por qué lo hacía.

De acuerdo con el presentador, se trata de una especie de agüero que adoptó pocos días después de casarse.

“Estaba trabajando en esa época en City TV. Recién me casé, empecé a portar la argolla y empecé a cometer cualquier cantidad de errores. Un día tenía que salir impecable y me la quité. La guardé y presenté ese día como los dioses”.

El hecho molestó bastante a su esposa, quien dejó hasta de hablarle.

Sin embargo, con el pasar de los días fue aceptando su rara costumbre y todo quedó atrás.

“Eso fue dialogado, eso fue negociado. Mi esposa me dejó de hablar durante una semana. Es la única pelea que me he ganado”.

Juan Diego se ha convertido en uno de los presentadores más reconocidos del país desde su llegada a Noticias Caracol.

Tanto así, que suele ser tendencia una o dos veces por semana debido a sus entrevistas y su estilo tan especial para informar.

En la actualidad, es presentador de la primera emisión de noticias junto a Alejandra Giraldo. De acuerdo con los televidentes, ambos hacen una buena pareja laboral y son capaces de entretener e informar al mismo tiempo.