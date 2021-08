Si no se dio cuenta, le contamos que Día a día cambió de horario y lo hizo bastante calladito.

El programa de Caracol es uno de los más vistos durante las mañanas.

Los televidentes no se pierden ningún detalle y siempre están comentando.

Por ejemplo, en este comienzo de semana se dieron cuenta de un curioso detalle: la producción terminó a las once y media, y no a las once como ocurría anteriormente.

Recordemos que durante los Olímpicos el magazín también cambió de horario y en varias ocasiones terminó después de las once.

Los espectadores tomaron normal ese cambio, pero ahora, que ya no hay Olímpicos, muchos se preguntan si el programa extenderá su horario.

Cabe mencionar que antes de la pandemia Día a día era una producción extensa, que se emitía durante varias horas.

Sin embargo, con la llegada del coronavirus debió salir del aire por un tiempo y luego regresó con una emisión corta y con sus presentadores en casa.

Pero, teniendo en cuenta que los presentadores volvieron hace un tiempo al set, los televidentes también se preguntan si el programa tendrá de nuevo su horario original.

Día a día es presentado por Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez y Carlos Calero.

Carolina Cruz estuvo alejada del programa durante varios meses debido al nacimiento de su segundo hijo, Salvador.

Sin embargo, a finales de julio sorprendió a los televidentes con su regreso.

“En cuenta regresiva. La otra semana comienzo a trabajar y estoy dichosa porque nada me hace más feliz que regresar a mi familia, a mi casa. Pero también tengo que aceptar que alejarme por unas horas de este pegote mío de mi vida me va a dar guayabo. Menos mal son un par de horas y de nuevo estaré aquí pegada a mis pulgas”, contó en sus redes antes de su regreso.