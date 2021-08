Mira cómo es por dentro la casa de Gaby Spanic

Gaby Spanic está verdaderamente imparable. A tan solo semanas de finalizar las grabaciones de la telenovela Si nos dejan, la estrella ya se prepara para su siguiente proyecto en la pequeña pantalla: su participación en La casa de los famosos, el nuevo programa de telerrealidad de Telemundo en donde se expondrá ante el público como nunca.

Dentro de unas semanas, la venezolana arrancará su aventura en este reality show donde vivirá durante varios meses confinada en una vivienda junto a otras celebridades, como Christian de la Campa, mientras decenas de cámaras y micrófonos escondidos registran todo lo que acontece.

Con la cuenta regresiva a punto de terminar antes de asumir este nuevo reto profesional, la luminaria decidió recibir en su hogar al programa Al rojo vivo para mostrar cómo es su morada y conversar sobre su intervención en este programa que ha despertado muchas expectativas.

Así es la casa de Gaby Spanic por dentro

Mientras platicaba con Magaly Ayala, la estrella dio por primera vez un recorrido ante cámaras por algunos de los espacios de su casa.

El primer lugar en ser exhibido fue su sala de estar, el sitio escogido para comenzar la entrevista.

Gaby Spanic recibió a Al rojo vivo en su casa | Crédito: Instagram (@Magaly.Ayala)

Las imágenes de esta zona a primera vista demuestran que la venezolana es una mujer sencilla y amante de los espacios llenos de color y detalles. En su sala, un acogedor sofá en color rojo con cojines estampados es el gran protagonista.

Gaby Spanic dio una entrevista desde su casa | Crédito: captura video de Al rojo vivo

Este contrasta con las paredes pintadas de diferentes colores, como azul, verde y blanco y algunas con secciones recubiertas de papel tapiz. Los muros igualmente están decorados con retratos familiares e imágenes de la Virgen y otros santos de su devoción.

Gaby Spanic dio una entrevista desde su casa | Crédito: captura video de Al rojo vivo

De igual forma, Gaby posee muebles de colores para almacenamiento y todo tipo de ornamentos, flores, cuadros y hasta un espejo para adornar el área. Asimismo, hay una gran ventana con cortinas verdes que permite la entrada de la luz natural.

Gaby Spanic en su sala de estar | Crédito: captura video de Al rojo vivo

Debido a que su living room es de concepto abierto, se avista además en este espacio su sencillo comedor.

En este se impone una gran mesa madera negra protegida por un mantel blanco estampado y sillas a juego con el asiento tapizado en un verde intenso. También yace en el sitio una pequeña repisa al fondo con varios cuadros.

Así es la decoración en la sala de Gaby Spanic | Crédito: captura video de Al rojo vivo

Igualmente, en la sala-comedor se apreciaron detalles como juegos de mesas; confortables sillas modernas dispuestas para los invitados y las camas de sus adorados perros, quienes robaron cámara durante la charla de Spanic con la corresponsal de Telemundo.

Una cocina llena de luz y color

Luego de pasear por la sala, la protagonista de telenovelas como La usurpadora llevó a la producción y su entrevistadora hacia su cocina, en donde se mantiene el estilo de decoración colorido y alegre del espacio anterior.

La entrada a la cocina de Gaby Spanic | Crédito: captura video de Al rojo vivo

En el corazón del hogar, también de concepto abierto, las paredes están pintadas hasta la mitad en un color morado y la otra mitad se encuentra tapizada.

La cocina de Gaby Spanic | Crédito: captura video de Al rojo vivo

Sus gabinetes son de diseño clásico en amarillo con encimeras negras; tiene salpicaderos de cerámica blanca y electrodomésticos de acero inoxidable.

Gaby Spanic en su colorida cocina | Crédito: Instagram (@Magaly.Ayala)

Nuevamente, la iluminación natural se logró gracias a una ventana con cortinas verdes, esta vez frente al fregadero.

Por otro lado, Gaby cuenta con una moderna cocina de seis estufas y una amplia alacena para sus alimentos. Entre estos, se divisaron varios productos de su país.

La actriz bailó con su perro en su cocina | Crédito: captura video de Al rojo vivo

Spanic mostró el interior de su refrigerador | Crédito: captura video de Al rojo vivo

Gaby Spanic revela quién la motivó a entrar a La casa de los famosos

Sobre el porqué aceptó participar en este nuevo reality show, Spanic destapó a las cámaras de Al rojo vivo que se debió al consejo de su hijo Gabriel de Jesús, quien la alentó a ser parte del programa para que le enseñe al mundo cómo es ella.

“Él me dice: ‘Mamá, disfrútalo, sé cómo tú eres porque han dicho tantas cosas de los artistas y también de ti que el público sepa cómo realmente eres tú“, contó Spanic sobre las palabras del jovencito de 13 años.

La intérprete de 47 años además destapó qué objetos no se llevará a La casa de los famosos. “No me voy a llevar las pestañas postizas ni tampoco me voy a llevar los tacones porque los odio“, confesó riendo. “Me voy a llevar mi ropa de Gaby que soy superelemental, lo justo y necesario porque también aprendí con la vida a tener lo justo y necesario”.

Por último, contó que ama cocinar y espera cautivar con su sazón a los 15 famosos con los que convivirá en el show conducido por Héctor Sandarti. “Espero tenerle la barriga llena a todos ellos y el corazón contento“, expresó.