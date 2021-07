“Les comparto la verdad”: Luisa Fernanda W tras hacerse una prueba de embarazo

“Les comparto la verdad”. Esas fueron las palabras de Luisa Fernanda W tras hacerse una prueba de embarazo.

Durante las últimas semanas han nacido rumores respecto a que la influenciadora podría ser mamá de nuevo.

En un comienzo la famosa aseguró que todo se debía a un aumento de peso luego del nacimiento de su primer hijo, Máximo.

“La verdad es que sí parezco embarazada, pero la única realidad aquí es que estoy con unos kilos de más, ya se los he contado mucho, ahí voy poco a poco recuperándome, no ha sido fácil, la recuperación de un embarazo es de tiempo”, contó en sus redes.

Sin embargo, tantas han sido las preguntas, que hasta la misma Luisa comenzó a tener dudas.

Por eso, se hizo una prueba de embarazo y mostró el resultado a través de un video.

Las imágenes comienzan con unas palabras de Luisa respecto a las razones para hacerla:

“¿Por qué me entró la sospecha? Porque mis gatos quieren estar pegaditos a mi barriga y un montón de gente me ha dicho que parezco embarazada. Así que ya me traumatizaron con el tema”.

Fue entonces cuando mostró la prueba y dijo que iba a salir de todas las dudas, de una vez.

En el video también apareció su pareja, Pipe Bueno, quien hasta bromeó asegurando que era mejor saber rápido. “De una vez voy buscando nombre“, dijo.

Al final, resultó una falsa alarma y Luisa les pidió a sus seguidores no enfocarse en temas banales como una barriga o el cuerpo de la mujer.

“A veces esa barriguita nos sale por nuestro ciclo menstrual. A mí después del embarazo me quedó una barriguita y normal, así es el cuerpo de las mujeres, cambia mucho. Es más, yo pienso que el cuerpo de la mujer no debería ser el tema de conversación de nadie”.