Si no sabía esta historia, le contamos que hasta la suegra molesta a Carla Giraldo por conflictiva y cansona.

La actriz colombiana es una de las más queridas de la pantalla chica.

Sin embargo, en los últimos meses no se ha llevado buenos comentarios respecto a su actitud y comentarios en MasterChef Celebrity, reality que se emite los fines de semana por RCN.

Los televidentes afirman que Carla es demasiado prepotente y algunos hasta la han catalogado de “fastidiosa”.

Y aunque varios son los comentarios negativos, lo cierto es que la actriz los ha tomado todos con humor.

Incluso, durante esta semana se ha hecho viral un video en el que ella cuenta que su suegra también piensa que es cansona.

Sucedió en medio de una entrevista con Andrés Wilches en AutoStar TV, cuando el presentador le preguntó qué tan conflictiva era.

“Yo por todo jodo. Hace poco fuimos al Desierto de la Tatacoa y mi suegra se volteó y me dijo: ‘fuiste a tu desierto’”.

Hasta la suegra molesta a Carla Giraldo por conflictiva y cansona

Durante esta nueva temporada de MasterChef la actriz ha tenido varios conflictos con diferentes famosos.

Pero sin duda, la mayoría de discusiones las ha tenido con la comediante Liss Pereira.

Hace unos días, en medio de un live, Carla reveló la verdadera razón por la que no se la lleva bien con ella.

“No me la llevo muy bien con Liss por la manera en la que ella me habla y se expresa hacia mí. Yo soy paisa y melosa, por eso me gusta que me hablen con amor. Mi forma de ser no se la lleva muy bien con ella”.

El reality colombiano se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que comienzan a las ocho de la noche.