Si no se había dado cuenta por las redes sociales, le contamos que Catalina Gómez celebró el cumpleaños de su hija y varios quedaron sorprendidos por lo grande que está.

Catalina es una de las presentadoras más queridas del país.

Desde hace varios años hace parte de Día a día, lo que ha hecho que muchos la aprecien y la reconozcan.

Además de la pantalla chica, muchos también la buscan en redes sociales para saber más de su vida.

Justamente, por las redes, se dieron cuenta de que durante esta semana celebró un nuevo cumpleaños de su hija Emilia.

“Hijita mía: desde hace 12 años me has hecho la persona más feliz del universo, me has enseñado el amor infinito y has llenado todos mis días de ilusión y alegría. Hoy celebro tu vida y le doy gracias infinitas a Dios por ser tu mamá y le pido que siempre te cuide y te proteja”, fue uno de los mensajes que le dedicó a su hija.

Pero además de los mensajes, Catalina festejó el cumpleaños número 12 de Emilia, con una sencilla, pero hermosa fiesta.

‘Cata’ mandó a decorar una parte de su casa como si fuera un bosque mágico.

Así que hubo mariposas, flores, árboles y hasta un conejo de peluche. Todo con tal de hacer feliz a la pequeña.

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, muchos asegurando que no pueden creer que Emilia esté tan grande y hermosa.

Incluso, algunos fanáticos afirmaron que entre más grande, más se parece a la presentadora colombiana.

Emilia es fruto de la relación que Catalina y Juan Esteban Sampedro tienen desde hace varios años.

Además, se debe mencionar que tienen otro hijo: Cristobal, el menor de la familia y quien llegó hace unos años para hacerle compañía a Emilia.