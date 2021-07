La novela tenía emocionados a los televidentes, que esperaban con ansias la escena: la ruda pelea de Enfermeras que no convenció del todo en RCN.

La famosa novela del canal es una de las más comentadas en el momento, especialmente, luego de una escena bastante íntima.

Y es que en redes más de uno quería volver a ver juntos al doctor Pérez y a María Clara.

Como bien sabemos, esta pareja estaba distanciada por todo lo que había ocurrido recientemente.

Ahora, por fin, durante la celebración del cumpleaños de María Clara, esta pareja no pudo evitar la tentación de volver a estar juntos.

En un nuevo capítulo, además, María Clara se animó a confesar su infidelidad a Garnica. De esta forma, en redes muchos lamentaron que un hombre como él quede con el corazón roto, mientras que parece que María Clara terminará volviendo con Pérez pese a los errores que ambos han cometido.

Sin embargo, María Clara decidió que se quedaría con Garnica pues su ciclo con Pérez parece haberse terminado del todo.

No obstante, ya le había contado a Garnica de su desliz con su ex, y él no pudo dejarlo pasar. Por esta razón confrontó violentamente a Pérez, lanzándole un puño cuando se encontraron en el hospital.

Pese a que era un adelanto emocionante, a la final los televidentes no quedaron muy convencidos de la pelea. Sobre todo porque María Clara no se vio muy afectada, y a Pérez no se veía tan “lastimado”.

Reviva este agitado momento haciendo clic aquí.

A continuación, algunas de las reacciones en redes:

Severo puño que le dieron a Carlos y nada más le sale una gótica de sangre y un cachete rojo #Enfermeras 😳 — Luisa Fernanda 🇨🇴 (@LuisaCajas91) July 27, 2021

En el avance el puño se veía más dramático y resultó todo lo contrario #Enfermeras 😒 — Luisa Fernanda 🇨🇴 (@LuisaCajas91) July 27, 2021

Espero que esta reconciliación de Carlia sí sea la que le corresponde a dos personas maduras. No a dos niñitos que a la primera pelea, se van a buscar otras personas; aún sabiendo que se aman. Punto.#enfermeras — Cookie Jam (@cookiejam___) July 27, 2021

La verdad esperaba más de la pelea 🙄 #enfermeras — S-S/Caché/BP☪ (@ke_joha13) July 27, 2021

Me quede esperando la pelea, maria clara ni se inmutó, mas preocupada yo #enfermeras — karen tietje (@KarenTietje) July 27, 2021