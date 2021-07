La presentadora de Caracol se defendió de los comentarios negativos; “que nadie me diga fea”: el contundente mensaje de Érika Zapata por fotos de su pasado.

En sus redes sociales, la periodista suele ceñirse a lo relacionado con su trabajo.

Así, en su cuenta de Instagram suele compartir momentos de sus reportajes, visitas y entrevistas con diferentes personajes.

Sin embargo, de vez en cuando comparte cosas más personales, relacionadas con su vida privada.

Por ejemplo, en días recientes contestó a quienes la compararon con fotos de su pasado. Dado su trabajo y otros factores, la presentadora se ha interesado mucho por mejorar su imagen en años recientes.

Así, muchos han notado su cambio desde que comenzó a trabajar en Caracol hasta hoy.

Por esta razón, recientemente tuiteó un mensaje para quienes critican su forma de ser ahora, donde la vemos mucho más segura y feliz con su aspecto.

“Muchachos, así les dé rabia, yo hoy en día me siento linda y llena de autoestima. Antes me hice daño, buscando encajar y estaba peor. A mí que nadie me diga fea”, escribió comparando ella misma una foto de su pasado.

Muchachos, así les dé rabia, yo hoy en día me siento linda y llena de autoestima. Antes me hice daño, buscando encajar y estaba peor. A mí que nadie me diga fea. pic.twitter.com/MEi79U4ew9 — Érika Zapata (@ericayasmin4) July 22, 2021

Al leer sus palabras, muchas personas estuvieron de acuerdo y la invitaron a no prestar atención de quienes tienen palabras malintencionadas.