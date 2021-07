La actriz no se quedó con las ganas de contestar: este fue el mensaje de Carla Giraldo para los que insisten en que hizo trampa en MasterChef.

El pasado domingo 18 de julio se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación.

Por si se lo perdió, le contamos que luego de una extrema prueba de campo, los sentenciados a delantal negro fueron Marbelle, Diego, Emmanuel, Anita, Freddy, Carla y Viña.

Sin embargo, por tener el pin de inmunidad, Carla pudo subir al balcón y salvar a uno de sus compañeros, que terminó siendo Viña. Los demás se fueron al reto de eliminación, donde podían preparar lo que quisieran.

Pero para elegir a quién se salvaba, Carla partió varias “pajitas” y quien sacara la más corta se iría al balcón.

Tal como se vio, primero le entregó a Viña y a Emmanuel, a pesar de que Freddy estaba a su lado, de primeras.

Para Freddy, esta “técnica” no fue del todo honesta porque dice que Carla lo saltó, y fue directamente a donde Viña. Ella fue quien sacó la pajita corta, liberándose del reto, cosa que a Freddy le resultó llamativo y aseguró que había sido “pura paja”.

Así las cosas, Carla se molestó y habló de ello en un live de Instagram.

Pero no se quedó solo con esa respuesta y volvió a comentarlo en su Twitter, donde escribió de manera irónica:

“Oiga, @vinamachado, su suerte es trampa… pero si lo saca otra persona sí normal… pero tú y @Marbelle30… no, no, no, comprado el programa. Ah, y sí me salte a Freddy. (No lo vi sorry, estaba mirando a esparza)”, escribió.

El mensaje de Carla Giraldo para los que insisten en que hizo trampa en MasterChef

Al leerla, muchos estuvieron de acuerdo con que quizás Freddy exageró.

No obstante, a Carla le ha tocado soportar miles de comentarios desde sus roces con Liss Pereira, Alicia Machado y ahora Freddy.