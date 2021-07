El programa sigue dando de qué hablar, ¿nuevo escándalo en MasterChef? Carla Giraldo responde a acusación de “trampa” de Freddy.

El pasado domingo se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación.

Por si se lo perdió, le contamos que luego de una extrema prueba de campo, los sentenciados a delantal negro fueron Marbelle, Diego, Emmanuel, Anita, Freddy, Carla y Viña.

Sin embargo, por tener el pin de inmunidad, Carla pudo subir al balcón y salvar a uno de sus compañeros, que terminó siendo Viña. Los demás se fueron al reto de eliminación, donde podían preparar lo que quisieran.

Pero para elegir a quién se salvaba, Carla partió varias “pajitas” y quien sacara la más corta se iría al balcón.

Tal como se vio, primero le entregó a Viña y a Emmanuel, a pesar de que Freddy estaba a su lado, de primeras.

Para Freddy, esta “técnica” no fue del todo honesta porque dice que Carla lo saltó, y fue directamente a donde Viña.

Ella fue quien sacó la pajita corta, liberándose del reto, cosa que a Freddy le resultó llamativo y aseguró que había sido “pura paja”.

Molesta, ahora Carla comenta que en ningún momento quiso hacer trampa. Esto lo dijo en conversación informal con Catalina Maya y Marbelle:

“Quiero decirles que no hice trampa, que sí me dio mucha piedra ayer cuando oí ayer a Freddy y su comentario, porque si él es competitivo también me dice que no lo salte, que le dé el palo y yo se lo doy. No lo vi, maric…, ¿qué hago? Vi primero a Emanuel”, explicó la actriz.

¿Quién tiene la razón?

¿Nuevo escándalo en MasterChef? Carla Giraldo responde a acusación de “trampa” de Freddy

También le puede interesar: