La presentadora se sinceró. “Hubo un día que no te quise”: Eva Rey abre su corazón y le dedica sentida carta a su bebé.

En un momento donde muchas famosas anuncian sus embarazos, Eva Rey sorprendió hace algunos meses.

La presentadora española de 43 años decía que nunca pensó en ser madre, y tampoco estaba en una buena relación. De hecho, admitió que pensó en abortar cuando se enteró de que estaba en embarazo.

Esto le trajo cientos de críticas por parte de las personas que se hacen llamar “provida”. Sin embargo, ella defendió su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, y aunque apoya el aborto en este caso decidió que tendría a su bebé.

Ahora, luego de hacer público su sentir frente a su embarazo, cuenta que está dichosa con su bebé, quien nació en Medellín.

De hecho, decidió hacerle una carta pública, donde le cuenta que en algún momento pensó en abortarla.

Sin embargo, no cambiaría su embarazo por nada en el mundo, y quiere que su hija sepa que las mujeres deben ser libres de elegir frente a la maternidad.

“Querida Lía. Hubo un día que no tiene quise. No te pedí. No te soñé. Y ahora me doy cuenta que si te hubiera querido, o soñado o pedido no podrías haber salido más perfecta”, comienza su misiva.

Estas fueron sus emotivas palabras, con las que recibió mucho apoyo aunque no faltaron las críticas.

Esta fue la publicación.

