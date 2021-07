En sus redes sociales, Luisa Fernanda W invitó a que “dejen de presionar a las mujeres” tras rumor de nuevo embarazo.

En 2019 y 2020, Luisa fue noticia por muchas cosas que estaban ocurriendo en su vida.

Ya que tiene miles de seguidores en YouTube y otros tantos millones en Instagram, son muchas las personas que están al corriente de su vida.

En dichas redes, a Luisa la vieron con más peso del habitual, ya que siempre ha sido una mujer delgada. No obstante, a sus seguidores parece olvidárseles que la youtuber dio a luz en octubre de 2020, con lo cual es apenas normal que su peso haya fluctuado.

Así, comenzó un rumor según el cual Luisa Fernanda W está embarazada una vez más.

Esto resultó ser falso, tal como explicó la misma Luisa en un video donde aparece bailando.

“La verdad es que si parezco “embarazada” jajajaja. La única realidad aquí es que estoy unos kilos de más. Ya se los he contado mucho, ahí voy poco a poco recuperándome, no ha sido fácil, la recuperación de un embarazo es de tiempo. Les confieso que yo me siento muy afortunada. Me he recuperado muy bien en poco tiempo, pero tampoco crean que tengo el cuerpo “ideal de muchos”. Solamente les hago una invitación, dejen de presionar a las mujeres con su cuerpo, todas somos bellas COMO SEA, naturales, operadas, flacas, gordas, COMO SEA”, anotó en su cuenta de Instagram.

Además, explicó que si de verdad estuviera nuevamente en embarazo, no se habría ido de fiesta para celebrar su cumpleaños.

“Pd: Por ahora no estoy embarazada, si fuera así, no me hubiera metido la fiestota que me metí en mi cumple, si lo llego a estar les contaré con mucha felicidad”, agregó.