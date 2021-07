En una nueva publicación de Instagram, Britney Spears se despacha contra su padre: “esta conservaduría mató mis sueños”.

Recientemente, Britney Spears decidió revelar que la conservaduría que tiene su padre sobre ella es abusiva.

Si bien esto se reveló en un documental, Britney lo negó en un principio, pero al poco tiempo decidió contar su verdad.

Así las cosas, fue ante un tribunal de Los Ángeles para explicar cómo ha vivido estos últimos años.

Según contó, ha estado fuertemente medicada y con controles de natalidad sin que sea su voluntad.

Lastimosamente, la lucha para que retiren la figura de conservaduría es larga y difícil, pero la “princesa del pop” no se rendirá.

Así las cosas, también en Instagram ha comenzado a contar su verdad.

Antes no revelaba mucho, y solo compartía videos bailando, pero unas críticas en algunos de ellos la hicieron explotar.

“Para aquellos que eligen criticar mis videos bailando… miren, no voy a presentarme en ningún escenario pronto mientras mi padre maneje lo que me pongo, lo que digo, lo que hago o lo que pienso. He hecho eso por los últimos 13 años… Prefiero compartir videos bailando en mi sala que en Las Vegas…”, anotó.

“No me voy a poner maquillaje pesado ni a hacer remixes de mis canciones queriendo mostrar música nueva para mis fans… así que renuncio. Tampoco me gustó que mi hermana presentara mis canciones en unos premios. Mi tan llamado “sistema de apoyo” me hace mucho daño”, agregó, antes de decir lo más llamativo de todo su mensaje.

“Esta conservaduría mató mis sueños… así que lo único que tengo es esperanza, y la esperanza es la única cosa en este mundo que es muy difícil de matar… y aun así, la gente trata. No me gustó la manera en que los documentales hablaron de los momentos humillantes del pasado… los superé hace rato (…) si no me quieren ver bailando en mi sala, no me sigan”, finalizó.

Ante sus palabras, figuras como Paris Hilton, Selma Blair o Jeffree Star salieron en su apoyo, así como miles de fanáticos.

De momento, se espera que el nuevo abogado de Britney pueda tomar las riendas de su caso.

