¿Exagerada o necesario? (VIDEO) Epa Colombia mostró su esquema de seguridad.

Para los seguidores de Denidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, ha sido evidente el cambio de vida que la influencer tuvo.

La joven pasó de ser una de las más comentadas en redes sociales por sus polémicos videos, a ser una de las mujeres con mayor éxito en la venta de keratinas en el país.

Según ella misma ha manifestado, es la número uno en ventas en dicho producto capilar, tanto así, que se ha hecho llamar la ‘reina de las keratinas’ o la ‘traficante de keratinas’.

Y todo esto también sus mostrarlo por su cuenta de Instagram. Donde ha dejado ver la cantidad de mercancía que mueve y el número de empleados que maneja, que supera los 300.

Lamentablemente por su éxito, en varias ocasiones ha manifestado que la han querido acabar, pero para evitar algún problema, prefirió contratar esquema de seguridad.

Así lo dejó ver recientemente, donde mostró parte de sus hombres de seguridad, comentando que son varios.

“Amiga tu que me estabas preguntando que cuántas personas me cuidan, siempre son hartas, antes no me miraba ni el camión de la basura hasta que decidí ser la reina de la keratinas”, indicó Epa en un video.

