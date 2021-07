De seguro muchos no lo sabían, y es que a una actriz de Enfermeras la confunden, y mucho, con Paola Jara.

Se trata de Viviana Posada, quien le da vida a la enfermera Ivonne en la novela de RCN.

Fue ella misma quien habló del tema en sus redes sociales, luego de que un seguidor asegurara que se parecía mucho a la artista.

Además, dejó claro que, aunque se parecen, no son familia como muchos han dicho.

Viviana dijo lo siguiente: “Sí, me lo han dicho demasiado, siempre me lo dicen. Pero no somos nada. Lo único que tenemos en común es que cantamos música popular”.

El personaje de Ivonne ha ido ganando protagonismo poco a poco.

Por ejemplo, en las últimas semanas se llevó toda clase de comentarios entre los televidentes luego de pasar por una trágica situación.

Todo comenzó cuando ella y su futuro esposo entraron a urgencias luego de ser atropellados.

Ivonne parecía la más grave, pues su pareja se veía en perfectas condiciones. Sin embargo, él empezó a sentir un dolor agudo del cual nunca quiso hablar.

Al final, Ivonne se recuperó mientras que su novio falleció. La enfermera intentó quitarse la vida y hasta renunció al hospital. Por eso, muchos espectadores pensaron en su momento que ella iba a salir de la novela.

Sin embargo, luego de atender un parto de urgencia volvió a recuperar sus ganas de vivir y de paso, regresó al Santa Rosa.

Sobre esas escenas, Viviana escribió en sus redes:

“Estoy feliz porque he recibido mensajitos hermosos de muchos de ustedes, y de verdad gracias por tanto cariño, por el apoyo, por dejar que esta historia entrara a sus corazones, no me queda más que agradecerle a la vida y a Papito Dios por cada oportunidad que me regala… por darme el placer de compartir con personas tan maravillosas como lo son mis compañeros de trabajo”.