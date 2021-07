Kimberly Reyes está pasando por una crisis matrimonial según La Negra Candela

En las redes ya se empieza a hablar de que Kimberly Reyes está pasando por una crisis matrimonial.

Quien habló del tema fue La Negra Candela en su página web, Pasa el chisme.

Allí contó lo siguiente: “Aunque algunos allegados a la parejita hablan de separación conyugal, no hay tal, por lo menos en estos momentos. Lo cierto es que el matrimonio de Kimberly Reyes con Federico Severini está pasando por una difícil etapa, en la que los problemas los tienen pensativos, reflexionando, hablando a ver cómo los superan. Pero aún no hay separación oficializada ni nada por el estilo. El propósito es evitar llegar hasta la medida extrema de divorcio”.

Cabe mencionar que hace unas semanas Kimberly se alejó de las redes sociales, y reapareció, revelando que había estado lejos porque se cansó de cumplir con la expectativas de los demás.

“Creo que colapsé, me cansé de tratar de cumplir las expectativas de tantas personas y me olvidé de cómo ser feliz. Dejé que me invadieran las inseguridades con comentarios que se han ido sembrando en mí”.

En ese momento muchos comenzaron a inventar chismes respecto a que ella estaba enferma y que tenía problemas familiares. Aseguraron que por eso, había desaparecido de las redes.

Por eso, ella hizo un video en el que habló del tema. Y en ese video apareció su esposo.

“Me impresiona la capacidad de la gente de asumir y de tratar de inventar ochocientos mil bochinches, porque uno no tiene derecho a sentirse mal, a tener una época en la que está enfermo, porque ya es que a uno le metieron la mano, que están tapando un escándalo con un tío, que la familia no sé qué”.

