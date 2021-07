En las redes, a una actriz de Enfermeras le preguntan por qué esconde al papá de su hijo.

Se trata de Lina Cardona, quien es una de las nuevas actrices que tiene la novela de RCN.

Ella le da vida a la doctora Andrea, quien tiene un romance con el doctor Carlos Pérez.

Lina siempre suele estar publicando contenido en sus redes sociales, y más ahora que es mamá.

Su pequeño ya cumplió su primer año de vida, y desde que Lina conoció la noticia, no ha parado de subir fotos y videos de su embarazo y de su bebé.

“Hijo de mi vida, mi traga eterna. Amarte, cuidarte y acompañarte es la misión más hermosa que tengo en esta vida”, ha sido uno de los tantos mensajes que ella le ha dedicado a su hijo.

Sin embargo, aunque la actriz sube mucho contenido de ella junto a su bebé, no lo hace junto al papá del pequeño.

Por eso, sus seguidores le han preguntado por qué lo hace, e incluso, hasta le han preguntado si es mamá soltera.

Así que, despejó todas las dudas en medio de una entrevista con Lo sé todo.

Allí contó lo siguiente: “Ha sido una decisión familiar el tema de no mostrar tanto sobre la vida privada. Cuando yo estuve con el papá de mi hijo mostraba partes de la relación y ya. Pero no tengo problema con eso, yo fluyo mucho con lo que va naciendo. Yo no tengo un libreto para las redes sociales”.

Las revelaciones de Lina las podrá ver en el siguiente video:

A actriz de Enfermeras le preguntan por qué esconde al papá de su hijo

Enfermeras se emite de lunes a viernes a las nueve de la noche. La novela es protagonizada por Diana Hoyos y Sebastián Carvajal, quienes les dan vida a la enfermera María Clara y el doctor Pérez.