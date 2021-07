La exreina venezolana sigue dando de qué hablar. El mensaje de Alicia Machado sobre MasterChef por el que ahora la tildan de hipócrita.

Ahora, vuelve a dar de qué hablar por un video publicado por RCN en su página web.

Allí, la venezolana se despedía de sus compañeros, explicando que quizás a veces su forma de expresarse no es clara para los demás.

Además, dijo que admiraba a varios de sus compañeros, aunque no aclaró quiénes.

El video se grabó recién salió Alicia del programa, y quizás en ese momento no le tenía rabia a sus excompañeros, como lo ha dado a entender ahora.

“Estoy muy agradecida y sé que a veces no lo expreso. A veces soy una mujer como muy altiva. A veces seria. A veces no me leen bien. Pero soy una persona más humilde de lo que se imaginan en mi corazón. Solo tengo palabras de agradecimiento. Bueno, mis compañeros en general todos son unos profesionales, todos son trabajadores del mundo del espectáculo les deseo mucha suerte… diviértanse y nada, nos vamos a volver a encontrar. Hay muchos colegas actores con los que sé que me voy a poder encontrar”, comentó en un video que se puede ver en la página web de RCN.

Sin embargo, esta declaración contrasta fuertemente con los agravios que ahora profiere en redes sociales.

Especialmente, en contra de Claudia Bahamón y “sus amigas”, como ella misma las llamó, además de asegurar que había sido víctima de “xenofobia” en el programa.

¿Cambió de opinión?

El mensaje de Alicia Machado sobre MasterChef por el que ahora la tildan de hipócrita

El reality de RCN volvió a ser tema de conversación durante una nueva jornada de eliminación el pasado 11 de julio.

Al tener que decidir quién se iría entre Alicia y Lucho, los jurados decidieron que los dos deberían abandonar la competencia.

Pues bien, como es costumbre, Claudia Bahamón compartió un mensaje para los que se van a través de Instagram.

Esta vez, sin embargo, no se extendió en palabras tiernas como suele hacer. Esto, tras el escándalo que comenzó Alicia Machado al decir que había sido víctima de xenofobia y que Claudia Bahamón le daba “pena ajena” por el tipo de amigas que tiene en el programa.

Al enterarse de esto, Claudia compartió un corto mensaje invitando a la tolerancia, y ahora este mensaje de despedida.

“A tu salida nos tomamos estas fotos. Unas palabras generosas y bellísimas de cariño. Sonreímos, nos abrazamos. Me quedo con esto. Amor, respeto, entendimiento y admiración por ti, Alicia. Que el amor sea la tendencia”, escribió.

Por supuesto, sus seguidores la aplaudieron por su madurez para enfrentar la incómoda situación en que la puso la venezolana.