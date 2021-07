La presentadora anunció recientemente que tendrá un bebé. Laura Tobón hizo llorar a sus seguidores revelando el momento en que su esposo se enteró que sería papá.

Con uno de los matrimonios más estables de la farándula, Laura Tobón tenía expectantes a sus fans.

Sin embargo, por algunos temas de salud (ovario poliquístico) no había quedado en embarazo anteriormente.

Con una foto de su ecografía, confirmó que será mamá, pese a que no se lo esperaba.

“Con todo mi amor les comparto esta sorpresa que nos llegó, después de pensar que este día no iba a llegar fácil (por mi SOP) la vida nos dio un giro con este momento tan especial… ¡¡¡Un bebé viene en camino!!!”, anotó.

Ahora, la presentadora compartió el momento en que le dio la noticia a su esposo, Álvaro Rodríguez.

Tal como se ve en el video, al comienzo queda sorprendido, sin palabras.

Después lo embarga el sentimiento y abraza conmovido a Laura Tobón, quien deja caer algunas lágrimas de alegría.

“Para serles muy sincera no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos. Después de ver lo frágil que es la vida viendo cómo casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi [email protected] No se imaginan la emoción que tengo de vivir este nuevo capitulo de mi vida y cómo voy a prepararme para ser la mejor mamá que pueda… los que vayan a estar pegaditos a @lavozkidscolombia van a poder ver mi evolución y van a poder vivir este proceso tan lindo y NUEVO conmigo!”, contó Laura Tobón al momento de dar la gran noticia.

