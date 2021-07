Si no ha visto los comentarios, le contamos que a una invitada de Día a día le llovieron críticas por “aparentar” que cantaba en vivo.

Se trata de Naty Botero, quien fue invitada al programa para cantar algunos temas de su carrera.

Naty entonó dos canciones, y aunque en las dos, al parecer, “simuló” que estaba cantando, para los televidentes, el “doblaje” se notó aún más cuando cantó su nueva versión de Te quiero mucho.

Para los espectadores, se sabía que estaba doblando porque se escuchaban los mismos efectos electrónicos de la versión que se puede escuchar en YouTube y en las diferentes plataformas de streaming.

Las críticas no solamente fueron para Naty, sino también, para el programa.

Y es que, según los espectadores, el magazín deberían elegir mejor a los invitados que llevan al estudio para cantar en vivo.

“Qué horror, no hizo sino taparse la boca con el cabello para que no se viera que no estaba cantando”, “No cantó nada, solo estaba doblando” y “No la lleven más al programa”, han sido algunos comentarios que se han leído en las redes sociales.

Día a día es una de las producciones más vistas de la mañana. Se emite de lunes a viernes desde las nueve y media y hasta las once.

Y aunque hace algunas semanas RCN lanzó su competencia, Buen día Colombia, lo cierto es que el magazín de Caracol sigue siendo lo más visto en las mañanas.

La producción es presentada por Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Soto y Carolina Cruz.

Cabe mencionar que en la actualidad Carolina Cruz no aparece en el programa debido a que se encuentra de licencia de maternidad. Sin embargo, volverá a finales de julio.