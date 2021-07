Tras su salida del programa, lo confesó. Exparticipante del Desafío tuvo una infección que contagió a algunos de sus compañeros.

Este año, uno de los programas más vistos es el Desafío, reality de Caracol que se grabó en Colombia para su edición 2021.

Con cada participante que sale, los televidentes van a las redes para hablar al respecto.

Y una de las salidas recientes más comentadas fue la de Tiffi, participante que generó amores y odios entre las audiencias del reality.

Sin embargo, no se puede negar que fue una competidora dura, que siempre dejó la vara alta para los demás.

Ahora, tras su salida, Tiffi compartió detalles desconocidos de lo que ocurrió en el programa, como por ejemplo la vez que contagió a sus compañeros de herpes labial.

Según explicó, por cuenta del estrés y las duras condiciones, sus defensas se bajaron y se brotó de herpes labial, tal como lo reveló en La red.

Este, como algunos saben, se puede contagiar a otras personas al compartir vasos, cubiertos y por contacto directo.

En ese momento, se estresó porque estaban perdiendo una competencia tras otra, y estaban aguantando hambre.

“Eso fue súper chistoso, nosotros no teníamos comida, y ese día era la fiesta… estábamos re hambrientos, y cuando se acabó la fiesta todos empezamos a comernos lo que quedaba de la fiesta. Yo me comí las piñas coladas, y al otro día me levanto y la cosa así, con lo mismo que tenía Tiffi”, recordó Ángela, una de las contagiadas tras aquella fiesta.

Si bien el episodio ahora las hace reír, en su momento fue bastante duro, pero hace parte de las múltiples experiencias del programa.

El popular reality que reemplazará al Desafío The Box en Caracol

A pesar de la pandemia y los retos que implicaba grabar un reality de este tamaño, el canal se animó a hacer una versión biosegura donde se aislaron todos los participantes, presentadores y producción.

Y aunque el programa ha tenido buena recepción, no han faltado las críticas pues la competencia de años anteriores ha sido en el mar, las playas y la selva, cosa que han extrañado los televidentes.

Aunque todavía no se conoce la fecha del final del Desafío The Box, los televidentes se comienzan a preguntar desde ya quiénes serán los ganadores, pues se acerca la recta final.

Al parecer, el programa se estaría terminando en las próximas dos semanas, hacia el 16 de julio.

Para ese momento, su reemplazo sería La voz kids, que este año cambia de jurados y agrega una nueva presentadora.