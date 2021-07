La presentadora volvió a dar de qué hablar. Con nueva indirecta, Mónica Rodríguez dejó claro que no extraña su trabajo en Caracol.

Más de una vez, los admiradores de Mónica Rodríguez sospecharon que su salida de Caracol no había sido casual.

Y es que la presentadora siempre ha sido abiertamente crítica con lo que sucede a nivel político en el país.

Como ciudadana, no teme expresar su pensar en redes sociales.

Esto contrasta mucho con las posturas de sus colegas, que en muchos casos no toman partido, ni expresan su verdadero pensar.

Semanas atrás, la presentadora vuelve a dar pistas de que en un “trabajo anterior” le habían dicho que no podía “trinar” ciertas cosas, pues iba en detrimento del buen nombre de su sitio de trabajo.

“A mí una vez me dijeron que les preocupaba el buen nombre de la empresa si me volvían a contratar y si seguía trinando así. Y bueno, allá usan los micrófonos (no las redes personales) para decir cosas peores y ahí siguen”, compartió en Twitter.

Ahora, con nuevo mensaje, Mónica escribió: “Ustedes no saben la felicidad que me produce poder ser yo misma dentro y fuera de mi trabajo. Opinar libremente es un verdadero regalo. Lo tenía que decir”.

Y aunque no nombró a Caracol, todos saben de qué compañía está hablando.

Con nueva indirecta, Mónica Rodríguez dejó claro que no extraña su trabajo en Caracol

Hoy en día, trabaja con Noticias Uno y se muestra dichosa por poder trabajar con este noticiero cada vez que puede.