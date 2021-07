Luego de varios meses, contó su verdad. “Esto ya no va a funcionar”: la verdadera razón por la que Laura Acuña se fue de RCN a Caracol.

Recientemente, el mundo laboral de Laura Acuña dio un giro total.

Luego de pasar casi toda su carrera televisiva en RCN, se despidió del canal que la acogió por muchos años. Incluso, muchos llegaron a pensar que la presentadora había sido despedida.

Sin embargo, lo cierto es que sus proyectos allí cada vez eran menos, y los cambios gerenciales le crearon una desconexión con el sentir que tenía hacia el canal.

Con el tiempo, Acuña sintió que las cosas estaban llegando a su fin, pese a su reciente regreso al noticiero.

“Con RCN habíamos agotado todos los recursos. Yo había firmado un contrato para hacer proyectos, nunca se dieron. Llevaba varios añitos en eso, y los esperaba. Entonces, cuando se va Juan Lozano, que lo amo, adoro y sabe cómo lo respeto como periodista, profesional, jefe, yo digo: ‘Sin él, que era como el alma del Semáforo, esto ya no va a funcionar tan bien’. Y yo siento que cumplí mi ciclo y creo que en RCN pensaron lo mismo”.

Así mismo, Laura Acuña explicó que trabajar en un formato como La voz kids era un sueño que tenía pendiente.

Incluso, comenta que lloró al recibir la oferta oficial.

“Me llega un día una llamada de Caracol y me ofrecen esta maravilla de formato que es La voz kids. Pregúntame cuánto había esperado un formato de estos; o sea, de verdad, era mi sueño. Juan Esteban Sampedro me llamó. No me lo esperaba porque al final, yo tenía el sello de RCN muy marcado, fueron muchos años y muchos proyectos y programas. Entonces yo decía, ‘no va a pasar’. Y la verdad estaba enfocada en el tema de ‘La sala de Laura Acuña’, en lo mío, en lo digital”.

Próximamente veremos a la presentadora en dicho formato, donde será anfitriona junto a Laura Tobón, quien recientemente anunció su embarazo.

